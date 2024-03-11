Психолог Степанова указала на признаки реактивной депрессии у Пугачевой

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Психолог Вероника Степанова считает, что Алла Пугачева имеет серьезные проблемы с психологическим здоровьем, об этом эксперт написала в своём Telegram-канале.
Психолог обратила внимание, что Пугачева в последнее время часто вступает в публичные конфликты, а ее поведение начинает шокировать народ. По словам Степановой, после отъезда из России певица потеряла себя и сильно изменилась внешне.
После скандала со Стасом Михайловым врач окончательно убедилась в том, что Пугачева нуждается в срочной психиатрической помощи.
Напомним, на днях Пугачева вступила в конфликт со Стасом Михайловым, публично обматерив его.
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После скандала со Стасом Михайловым врач окончательно убедилась в том, что Пугачева нуждается в срочной психиатрической помощи.
«Реактивная депрессия Аллы Борисовны стремительно обретает истероидно-психотические формы. Рекомендую ее мужу прибегнуть к принудительной госпитализации супруги», — заключила Степанова.
Напомним, на днях Пугачева вступила в конфликт со Стасом Михайловым, публично обматерив его.
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Элина Позднякова