Актёр Хрусталёв исполнил мечты трёх подмосковных детей на акции «Ёлка желаний»

Дмитрий Хрусталёв (Фото: Александра Степанова)
Актёр и телеведущий Дмитрий Хрусталёв принял участие в благотворительной акции «Ёлка желаний». Он исполнил новогодние мечты трёх детей, которые лечатся в медицинском центре им. Л. Рошаля в Красногорске.
С ёлки, установленной в холле детского госпиталя, Дмитрий снял три конверта Ему попались новогодние желания ребят из Подмосковья.
Подарки доставили ребятам волонтёры Подмосковья. Семилетняя Милана из Мытищ получила набор для лепки сладостей из полимерной глины и игрушки-антистресс. Восьмилетнему Богдану из Пушкинского городского округа привезли радиоуправляемую Lego-машинку. А 12-летней Насте из Одинцова вручили мягкую игрушку и набор для лепки из полимерной глины.
Принять участие в благотворительной акции «Ёлка желаний» могут все желающие. Цель – подарить радость детям с ограниченными возможностями здоровья и тяжёлыми заболеваниями, ребятам из новых регионов, их семей военнослужащих и участников СВО. Для этого нужно зайти на сайт. елкажеланий.рф
Акция организована «Движением Первых». 5 декабря старт ей дал президент Владимир Путин. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв исполнит новогодние мечты четырёх детей из Подмосковья и ДНР. Перед началом Госсовета по итогам Года семьи он снял с новогодней ели в Кремле три шара-открытки.
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«Милана, Настя и Богдан, поздравляю вас с наступающим Новым годом. Всё у вас будет хорошо. И обязательное слушайтесь родителей. Мама и папа никогда плохого не скажут. И учитесь на пятёрки», – сказал Хрусталёв детям.
Подарки доставили ребятам волонтёры Подмосковья. Семилетняя Милана из Мытищ получила набор для лепки сладостей из полимерной глины и игрушки-антистресс. Восьмилетнему Богдану из Пушкинского городского округа привезли радиоуправляемую Lego-машинку. А 12-летней Насте из Одинцова вручили мягкую игрушку и набор для лепки из полимерной глины.
Принять участие в благотворительной акции «Ёлка желаний» могут все желающие. Цель – подарить радость детям с ограниченными возможностями здоровья и тяжёлыми заболеваниями, ребятам из новых регионов, их семей военнослужащих и участников СВО. Для этого нужно зайти на сайт. елкажеланий.рф
Акция организована «Движением Первых». 5 декабря старт ей дал президент Владимир Путин. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв исполнит новогодние мечты четырёх детей из Подмосковья и ДНР. Перед началом Госсовета по итогам Года семьи он снял с новогодней ели в Кремле три шара-открытки.
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Лора Луганская