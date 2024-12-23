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Актёр Хрусталёв исполнил мечты трёх подмосковных детей на акции «Ёлка желаний»

Дмитрий Хрусталёв (Фото: Александра Степанова)

Дмитрий Хрусталёв (Фото: Александра Степанова)

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Актёр и телеведущий Дмитрий Хрусталёв принял участие в благотворительной акции «Ёлка желаний». Он исполнил новогодние мечты трёх детей, которые лечатся в медицинском центре им. Л. Рошаля в Красногорске.
С ёлки, установленной в холле детского госпиталя, Дмитрий снял три конверта Ему попались новогодние желания ребят из Подмосковья.
«Милана, Настя и Богдан, поздравляю вас с наступающим Новым годом. Всё у вас будет хорошо. И обязательное слушайтесь родителей. Мама и папа никогда плохого не скажут. И учитесь на пятёрки», – сказал Хрусталёв детям.


Подарки доставили ребятам волонтёры Подмосковья. Семилетняя Милана из Мытищ получила набор для лепки сладостей из полимерной глины и игрушки-антистресс. Восьмилетнему Богдану из Пушкинского городского округа привезли радиоуправляемую Lego-машинку. А 12-летней Насте из Одинцова вручили мягкую игрушку и набор для лепки из полимерной глины.

Принять участие в благотворительной акции «Ёлка желаний» могут все желающие. Цель – подарить радость детям с ограниченными возможностями здоровья и тяжёлыми заболеваниями, ребятам из новых регионов, их семей военнослужащих и участников СВО. Для этого нужно зайти на сайт. елкажеланий.рф

Акция организована «Движением Первых». 5 декабря старт ей дал президент Владимир Путин. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв исполнит новогодние мечты четырёх детей из Подмосковья и ДНР. Перед началом Госсовета по итогам Года семьи он снял с новогодней ели в Кремле три шара-открытки.

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