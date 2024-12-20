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Губернатор Воробьёв исполнит новогодние мечты четырёх детей из Подмосковья и ДНР

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Оригинал
Андрей Воробьёв принял участие во Всероссийской акции «Ёлка желаний». Перед началом Госсовета по итогам Года семьи губернатор Московской области снял с новогодней ели в Кремле три шара-открытки. На них дети написали, что хотят получить в подарок.
Восьмилетняя Настя из села Непецино Коломенского городского округа мечтает побывать в студии «Детского радио». Её ровесник Дима из городского округа Домодедово хочет получить беговую дорожку. А братья из населённого пункта Павлополь Донецкой Народной Республики, девятилетний Тимофей и семилетний Данил, загадали подарок-сюрприз. Они решили положиться на фантазию того, кому достанется их шарик.
«Мы обязательно исполним в ближайшее время желания ребят. Такие акции заставляют наших детей верить в чудеса. Здорово, что мы можем им в этом помочь», – сказал Воробьёв.


Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Принять участие в благотворительной акции «Ёлка желаний» могут все желающие. Цель - подарить радость детям с ограниченными возможностями здоровья и тяжёлыми заболеваниями, ребятам из новых регионов, их семей военнослужащих и участников СВО. Для этого нужно лишь зайти на сайт.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Акция организована «Движением Первых». 5 декабря старт ей дал президент Владимир Путин.

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#губернатор
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#подарки
#новый год
Старшеклассники из Ташкентской области побывали на Красной площади
20 декабря 2024, 17:17

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Делегация школьников из Узбекистана, совершающая поездку по Подмосковью, побывала на Красной площади в столице. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
В пятидневную поездку в регион отправились активные и одарённые подростки 15-17 лет из школ Ташкентской области. 36 из них изучают русский язык, многие увлекаются русской культурой и литературой.



«Это ученики девятых, 10-х и 11-х классов, которые участвовали во всевозможных олимпиадах и спартакиадах, имеют награды. 40 учеников 22 районов Ташкентской области приехали по специальной программе. Их сопровождают семь преподавателей. Мы благодарны организаторам этой поездки со стороны Узбекистана и со стороны России. Они дали возможность школьникам познакомиться с русской культурой, с тем, как учатся российские дети», – сказала учитель русского языка Мавжуда Пардаева.



Ребята побывали у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду. Экскурсовод рассказала им об истории Московского кремля, его музеев и самой Красной площади. Затем школьники посетили новогоднюю ярмарку в ГУМе, приобрели праздничные подарки и сувениры, попробовали знаменитое фирменное мороженое в стаканчиках.



Для детей из Узбекистана в Московском регионе подготовили обширную программу. До этого школьники побывали в Звенигородском историко-художественном музее, в Звенигородском манеже. В парке «Патриот» в подмосковной Кубинке они посетили музей «Дорога Памяти» и Главный храм Вооружённых сил России.


Помимо этого, старшеклассники из Ташкенской области приняли участие в мастер-классах на базе Гимназии им. Е.М. Примакова, побывали в гостях у ровесников из Одинцовского «Десятого лицея», осмотрели Технопарк им. П.Л. Капицы и другие интересные места.

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#москва
#школьники
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Пенсии и налоги в 2025 году: какие новые законы начнут действовать, у кого вырастит пенсия, изменения МРОТ
20 декабря 2024, 17:04

Фото: istockphoto / Pavel Muravev

С 1 января 2025 года в России начнёт действовать ряд новых законов. Они коснутся расчёта пенсий, увеличения минимального размера оплаты труда (МРОТ), изменений в налоговом законодательстве и других социальных аспектов, влияющих на жизнь граждан
«Радио 1» расскажет про ключевые изменения, которые будут актуальны для россиян в 2025 году.

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)


В 2025 году минимальная заработная плата увеличится до 22 440 рублей в месяц. Это означает, что она возрастёт более чем на 3000 рублей по сравнению с текущим значением, которое составляет 19 242 рубля. Рост МРОТ также приведёт к автоматическому повышению многих пособий и социальных выплат, зависящих от этого показателя.

«Это поможет повысить зарплаты порядка 4 млн работников», — отметил Премьер-министр Михаил Мишустин.
На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) президент России Владимир Путин заявил, что к 2030 году планируется двукратное увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ), что будет способствовать росту зарплат в стране.

Индексация пенсии


В 2025 году сохранится текущий порядок индексации страховых пенсий. С 1 января стоимость одного пенсионного коэффициента возрастёт до 142,76 рубля, в то время как в 2024 году она составляла 133,05 рубля.

Фиксированная часть страховой пенсии по старости в 2025 году будет равна 8728,73 рубля, что примерно на 600 рублей больше текущего уровня.

Изменения в госпошлине


В 2025 году размер государственной пошлины будет определяться на основе кадастровой стоимости объекта, что повлечёт существенное увеличение затрат для граждан. Например, если кадастровая стоимость объекта недвижимости не превышает 20 миллионов рублей, размер государственной пошлины увеличится с двух тысяч рублей до четырёх тысяч рублей.

Что касается расторжения брака, то здесь пошлина возрастёт с 650 рублей до пяти тысяч рублей.

Изменения в сфере содействия занятости


В области содействия трудоустройству также ожидаются значительные изменения. С 2025 года вступят в силу обновлённые нормы Закона о занятости, связанные с признанием граждан безработными и регистрацией для поиска работы. Центры занятости будут вести электронные дела граждан и разрабатывать индивидуальные планы поддержки, применяя платформу «Работа в России» и портал Госуслуги.

Фото: istockphoto / simpson

Изменения в правах ипотечных заемщиков


Вводится новый стандарт защиты прав ипотечных заёмщиков. Перед тем как заключить договор о снижении процентной ставки, банк должен предоставить клиенту все расчёты, позволяющие оценить разницу в стоимости кредита с учётом этой опции и без неё.

Также планируется запретить включать кредитные средства и ипотечный кешбэк в первоначальный взнос. Такие меры направлены на защиту интересов клиентов и будут регламентироваться новым стандартом защиты прав и законных интересов ипотечных заёмщиков.

Что будет с ценами на выписки из ЕГРН


С 2025 года ожидается значительное повышение цен на выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

Цена бумажной выписки составит 1 740 рублей (в настоящее время её стоимость составляет 870 рублей). Электронная выписка обойдётся в 700 рублей.

Выписки из ЕГРН необходимы при сделках с недвижимостью, а также часто требуются управляющим компаниям жилищно-коммунального хозяйства для подтверждения права собственности на жильё (квартиры или дома).

Регистрация блогеров


С 1 января 2025 года страницы блогеров с более чем десятью тысячами подписчиков должны быть внесены в специальный реестр.

В противном случае на них нельзя будет размещать рекламу и предложения о финансировании. Это направлено на повышение ответственности и регулирование деятельности в интернете.

Когда вступит в силу пятиступенчатая шкала НДФЛ


С 2025 года вводится пятиступенчатая шкала налогообложения доходов физических лиц (НДФЛ).

Новая система налогообложения доходов физических лиц (НДФЛ) предусматривает пять категорий налоговых ставок в зависимости от официального дохода резидентов Российской Федерации:

  • 13 % — для тех, чей доход составляет менее 2,4 миллиона рублей в год или менее 200 тысяч рублей в месяц;
  • 15 % — для тех, чей доход находится в диапазоне от 2,4 миллиона до 5 миллионов рублей в год или от 200 тысяч до 416,7 тысячи рублей в месяц;
  • 18 % — для тех, кто зарабатывает от 5 миллионов до 20 миллионов рублей в год или от 416,7 тысячи до 1,67 миллиона рублей в месяц;
  • 20 % — для тех, чей доход составляет от 20 миллионов до 50 миллионов рублей в год или от 1,6 миллиона до 4,17 миллиона рублей в месяц;
  • 22 % — для тех, чей годовой доход превышает 50 миллионов рублей, а среднемесячный доход составляет более 4,17 миллиона рублей.
Также граждане получат возможность получать новые налоговые вычеты за выполнение норм ГТО и прохождение диспансеризации.

Процесс истребования документов


В соответствии с новой концепцией, процесс легализации российских и иностранных документов, а также запрос личных документов претерпит изменения.

Ограничение на вывоз трудовых книжек, военных билетов и удостоверений личности будет снято, однако запрос на получение этих документов из России через Министерство иностранных дел станет невозможным.

Вырастет ли материнский капитал


В 2025 году размер материнского капитала увеличится: на первого ребёнка он составит 676 398,58 рубля, на второго и последующих — 893 835,55 рубля. Это связано с индексацией на 7,3%, которая произойдёт 1 февраля. До этого момента сумма выплат будет составлять 630 000 рублей на первого ребёнка и 833 000 рублей на второго.

Кроме того, возрастёт остаток материнского капитала, если он был использован частично.

Максимальный размер пособия по беременности и родам увеличится и составит 794 355,80 рублей за 140 дней в 2025 году.

Для работающих родителей максимальная выплата по уходу за ребёнком до полутора лет возрастёт до 68 995,48 рублей в месяц.

Фото: istockphoto / Rostislav_Sedlacek

Нужно ли будет заверять дарственную у нотариуса


Возможно, в случае принятия законопроекта № 498499-8, потребуется нотариальное заверение дарственной. Стоимость процедуры включает госпошлину в размере 0,5 % от суммы договора, но не более 20 000 рублей, а также региональный тариф — 5 500 рублей за объект.

Если получатель недвижимости не является близким родственником дарителя, ему придётся уплатить налог на доходы физических лиц (НДФЛ).

Запрет на выдачу кредитов


С 1 марта 2025 года граждане России получат возможность установить запрет на выдачу потребительских кредитов через портал государственных услуг, а с 1 сентября — в многофункциональных центрах (МФЦ). Эта услуга предоставляется бесплатно и требует только подачи заявления, после чего информация направляется в кредитные бюро.

Банки должны проверять наличие запрета перед оформлением кредитного договора. Такое нововведение не касается ипотеки.

Ограничения для рискованных заёмщиков


С 1 апреля на рынке ипотечного кредитования будут введены новые ограничения для заёмщиков с высоким уровнем долговой нагрузки, что усложнит процесс получения новых займов, особенно без обеспечения.

Меры, известные как макропруденциальные лимиты, будут применяться как к банкам, так и к микрофинансовым организациям.

Изменения для управляющих компаний


С 1 января 2025 года управляющие компании будут предоставлять отчёты собственникам по новым правилам. Введена единая форма годового отчёта и дифференцированные стандарты управления многоквартирными домами, что повысит прозрачность их деятельности и позволит собственникам контролировать расходование средств.

Изменения также затрагивают товарищества собственников жилья и специализированные потребительские кооперативы.

Какие изменения будут в ЖКХ


К 1 января 2025 года регионы должны перейти на единые нормативы потребления жилищно-коммунальных услуг для домов без счётчиков. Однако некоторые регионы планируют делать это постепенно, чтобы избежать резкого повышения цен.

Скорость перехода будет зависеть от технических характеристик зданий, инфраструктуры и климатических условий, поэтому некоторые регионы могут не успеть выполнить задачу в указанный срок.


Индексация тарифов и штрафы для собственников: что изменится в ЖКХ для россиян в 2025 году
Индексация тарифов и штрафы для собственников: что изменится в ЖКХ для россиян в 2025 году

Изменения в процессе расселения из аварийного жилья


С 1 января 2025 года стартует очередной этап программы расселения граждан из аварийного жилищного фонда. Ключевые аспекты останутся прежними, однако возможны корректировки, которые ещё не были утверждены.

  1. При расчёте денежной компенсации за изъятое жильё могут учесть затраты на снос или реконструкцию.
  2. Жильцам предоставят возможность приватизировать полученные квартиры.
  3. Есть вероятность получения нескольких жилых объектов, если их общая площадь не превосходит размер снесённого жилья. Также рассматривается привлечение региональных операторов для содействия в утилизации отходов и возведении новых домов.

Что случится с дачной амнистией


Дачная амнистия будет продлена и расширена, включая хозяйственные постройки, такие как бани, теплицы и летние кухни. Процедура оформления упрощается: достаточно иметь участок в собственности с правом, полученным до 1 января 2013 года.

Если регистрация права произошла позднее, потребуется заверенная декларация.

Кроме того, действие закона о дачной амнистии для общих построек СНТ продлится до 2031 года.

Появятся ли эскроу-счета для ИЖС


С 1 марта 2025 года использование эскроу-счетов станет обязательным для индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Это означает, что заказчики будут переводить средства на специальные счета, доступ к которым получат строители только после завершения строительства дома.

Такая мера направлена на обеспечение безопасности средств заказчиков от возможных недобросовестных действий застройщиков и снижение риска возникновения незавершённых объектов строительства.

Страховка счетов будет осуществляться на сумму до 10 миллионов рублей.

Изменения для собственников земельных участков


С 1 марта начинает действовать закон, согласно которому владельцы земельных участков обязаны использовать свои земли в течение трёх лет после приобретения права собственности. Это относится и к участкам в садовых и огородных товариществах.

Цель закона — борьба с зарослями и решение проблемы задолженности по взносам. За неиспользование участка предусмотрены штрафы, а в крайних случаях возможно его изъятие.

Изменения в регистрации частных домов


Законопроект № 633966-8, прошедший первое чтение, предполагает, что новые частные дома должны быть зарегистрированы в ЕГРН сразу после завершения строительства. До регистрации их использование запрещается.

Фото: istockphoto / Fokusiert

Что нового в пособиях


Пособие по безработице будет проиндексировано на 4,3%. Максимальный размер пособия в первые три месяца составит 14 742 рубля, затем — 5762 рубля, а минимальный — 1729 рублей.

Граждане предпенсионного возраста смогут получать максимальное пособие, пока состоят на учёте в центре занятости. Прожиточный минимум пенсионера в России составит 15 250 рублей.

Пенсионеры без работы, чей доход ниже регионального прожиточного минимума, получат социальную надбавку до этой суммы, которая начисляется автоматически.

Кто выйдет на пенсию в 2025 году


В 2025 году будет продолжаться переходный этап пенсионной реформы, который закончится в 2028 году.

В следующем году мужчины 1962 года рождения и женщины 1967 года не смогут выйти на пенсию по старости на общих основаниях. Они получат право на страховую пенсию только в 2026 году.

Для оформления досрочной пенсии необходимо иметь трудовой стаж не менее 15 лет и не менее 30 пенсионных баллов.

Какие изменения ждут самозанятых


С 2025 года самозанятые столкнутся с новыми обязанностями: им придётся регулярно предоставлять статистическую информацию в Росстат. Точный вид и частота отчётов пока неизвестны, но предполагается, что они будут включать данные о видах деятельности и доходах.

Уведомления предположительно будут приходить через приложение «Мой налог», поэтому рекомендуется следить за обновлениями.

За неподачу отчётов предусмотрена административная ответственность: размер штрафов может варьироваться от 10 до 50 тысяч рублей, в зависимости от количества нарушений.

Изменения для автовладельцев


С 1 января 2025 года штрафы за нарушения правил дорожного движения возрастут в среднем на 50%. Так, за превышение скорости от 20 до 40 км/ч придётся заплатить 750 рублей вместо нынешних 500 рублей, а за непристёгнутый ремень безопасности — 1500 рублей вместо 1000.

Выезд на встречную полосу обойдётся в 7500 рублей вместо 5000, а вождение в нетрезвом виде — в 45000 рублей вместо 30000.

Что касается оплаты штрафов, то период для использования скидки увеличен до 30 дней, однако сама скидка уменьшена до 25%.

Водительские удостоверения, срок действия которых заканчивается в 2025 году, будут автоматически продлены на три года без необходимости обращаться в ГИБДД. По истечении этого времени потребуется получение новых прав.

С 1 марта 2025 года при регистрации автомобиля в ГИБДД больше не нужно будет предоставлять полис ОСАГО, его можно будет оформить после завершения процесса регистрации. Однако обязанность иметь полис при управлении транспортным средством остаётся в силе.

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РПЦ: вопрос многожёнства превратился в сомнительный лозунг
20 декабря 2024, 16:56

Фото: iStock/ ferlistockphoto

Заместитель главы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе прокомментировал принятую Советом улемов Духовного управления мусульман РФ фетву. Он заявил, что многоженство не решит демографическую проблему в РФ.
Представитель РПЦ подчеркнул, что в Российской империи до 1917 года православное население росло большими темпами. Вахтанг Кипшидзе обратил внимание, что в то время никакого многоженства не было. Он уточнил, что демографический кризис является следствием разрушения института традиционной семьи.

«Я считаю, что вопрос многоженства превратился в сомнительный лозунг, который некоторые пытаются рассматривать как способ решения демографической проблемы», — выразил мнение представитель Русской православной церкви.

Совет улемов (учёных богословов) Духовного управления мусульман России разрешил российским мусульманам заключать до четырёх религиозных браков при условии равного и справедливого отношения мужа ко всем жёнам.

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#спч
#рпц
#семьи
#мнение
#население
#мусульмане
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Омбудсмен Подмосковья Ирина Фаевская провела личный приём граждан
20 декабря 2024, 16:51

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО

Личный приём граждан провела уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская, получить помощь в решении своих проблем приехали жители Красногорска, Ленинского и Одинцовского округов, сообщает пресс-служба подмосковного омбудсмена.
Вопросы касались пенсионных выплат, жилищно-коммунального хозяйства, социальной защиты и пр.

«Всех заявителей выслушали, дали разъяснения. По вопросам, требующим детального рассмотрения, были приняты письменные обращения. Будем разбираться, чтобы помочь восстановить права людей», — сказала Ирина Фаевская.
Обратиться за помощью к омбудсмену Московской области можно по телефону: 8 (498) 602-32-20, через официальный сайт уполномоченного по правам человека в Подмосковье или написать на электронную почту upchmo@mosreg.ru. Кроме того, на областном сайте госуслуг можно записаться на дистанционное консультирование в МФЦ.

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#московская область
#подмосковье
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Глава СПЧ Фадеев изменил мнение о массовом тестировании женщин на фертильности в Москве
20 декабря 2024, 16:32

Валерий Фадеев (Фото: РИА Новости/ Мария Девахина)

Председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев изменил мнение о том, чтобы массово тестировать женщин на фертильность и назвал его плюсы, сообщил РБК.
По данным издания, Валерий Фадеев приезжал московский центр женского здоровья и положительно оценил анализ на антимюллеров гормон (АМГ) — его массово проводят женщинам в столице Российской Федерации. Председатель ПСЧ обратил внимание, что это стало одним из методов побуждения женщин к деторождению.

«Он [анализ] проводился, чтобы вступить в контакт с женщинами и подтолкнуть их к рождению ребенка или к заморозке молодой яйцеклетки», — подчеркнул Валерий Фадеев.

Ранее глава Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России (СПЧ) Валерий Фадеев прокомментировал традиции женских костюмов у различных народов России.

Он отметил, что традиция целиком закрытой одежды для мусульманок для России чужая и была привезена откуда-то извне.

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#спч
#дети
#роды
#анализы
#демография
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Опубликованы фотографии могилы генерал-лейтенанта Кириллова
20 декабря 2024, 16:09

Игорь Кириллов (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

В сети появились фотографии могилы начальника российских войск РХБЗ ВС РФ Игоря Кириллова, церемония прощания с ним состоялась 20 декабря в Подмосковье.
Ранее сообщалось, что Кириллова похоронили в Подмосковье. На прощание с генерал-лейтенантом пришли министр обороны РФ Андрей Белоусов и секретарь Совбеза России Сергей Шойгу.

Кириллов погиб при взрыве на Рязанском проспекте в Москве во вторник, 17 декабря. Его убийцу задержали по горячим следам. Им оказался гражданин Узбекистана Ахмад Курбонов. Задержанный признался, что действовал по заданию украинских спецслужб. За убийство Кириллова ему обещали заплатить 100 тысяч долларов.

Курбонову предъявили обвинение сразу по нескольким статьям. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

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#подмосковье
#убийство
#сергей шойгу
#обвинение
#прощание
#министр
#рф
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Началось заседание суда по делу об убийстве журналиста Рассела Бентли российскими военными
В Донецке началось заседание суда по делу об убийстве журналиста Рассела Бентли
20 декабря 2024, 15:58

Рассела Бентли (Фото: РИА Новости/Нина Зотина)

В Донецком суде сегодня началось заседание по делу об убийстве корреспондента Sputnik Рассела «Техаса» Бентли. Об этом информирует РИА Новости.
В зал суда под конвоем были доставлены обвиняемые, а также присутствовали прокурор, вдова погибшего журналиста Людмила Бентли и ее адвокат. Заседание проходит в закрытом режиме, что связано с особенностями дела.

Напомним, что Бентли присоединился к ополчению ДНР в 2014 году, вдохновленный мужеством и стойкостью местных жителей. В ходе военных действий он проявлял искреннее сострадание к нуждающимся, собирая средства и передавая гуманитарную помощь пожилым людям, женщинам и детям Донбасса. Кроме того, он неоднократно выражал поддержку российской специальной военной операции на Украине и был награжден орденами ДНР.

Четверо российских военных являются фигурантами дела об убийстве корреспондента агентства Sputnik Рассела Бентли в Донецке. По данным СК РФ, корреспондента подвергли пыткам, взорвали машину с его телом и затем скрыли останки. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#заседание
#расследование
#днр
#вс рф
#ск
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Скончался каскадёр и дублёр Михаила Боярского Александр Пестов
20 декабря 2024, 14:57

Фото: iStock/ jorgeantonio

Скончался актёр из «Возвращения Будулая» и дублёр Михаила Боярского Александр Пестов, информация об этом появилась на портале «Кино-Театр.Ру».
Александр Пестов ушёл на 79 году жизни.

Согласно информации сайта актёр скончался в среду, 18 декабря.

Александр Пестов 26 лет (с 1970-го по 1996 год) трудился на киностудии «Ленфильм», он был постановщиком трюком и профессиональным гонщиком. Ещё он был членом Союза кинематографистов Российской Федерации.

Среди фильмов, в съёмках которых принимал участие бывший дублёр Михаила Боярского: «Красная стрела» (1986), «Водитель автобуса» (1983), «Дорожный патруль — 2» (2008), «Возвращение Будулая» (1985) и иные.

Ранее сообщалось, что на 86-м году жизни скончался актер Дэвид Уитерлей, прославившийся благодаря своей роли Барлимана Баттербера в трилогии «Властелин колец». В некрологе, опубликованном после его смерти, отмечается, что Уитерлей «очаровал публику» своими выступлениями и оставил значимый след в индустрии развлечений.

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#актёр
#смерть
#кино
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Генерал-лейтенанта Игоря Кириллова похоронили в Подмосковье — видео
Генерал-лейтенанта Игоря Кириллова похоронили в Подмосковье
20 декабря 2024, 14:57

Фото: iStock/dragana991

Начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова похоронили в Подмосковье, пишет Shot.
По данным издания, на прощание с Кирилловым пришли министр обороны РФ Андрей Белоусов и секретарь Совбеза России Сергей Шойгу.

Кириллов погиб при взрыве на Рязанском проспекте в Москве во вторник, 17 декабря.

Задержали исполнителя теракта утром 18 декабря. Им оказался гражданин Узбекистана А. Курбонов рассказал, что был завербован украинскими спецслужбами. За убийство Кириллова ему обещали заплатить 100 тысяч долларов. Он установил СВУ на электросамокат, который припарковал около подъезда дома на Рязанском проспекте, где проживал Кириллов. Он привел его в действие, когда генерал и его помощник майор Илья Поликарпов вышли на улицу. Оба погибли на месте.

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#убийство
#сергей шойгу
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#электросамокат
#рф
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