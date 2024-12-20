Губернатор Воробьёв исполнит новогодние мечты четырёх детей из Подмосковья и ДНР

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Андрей Воробьёв принял участие во Всероссийской акции «Ёлка желаний». Перед началом Госсовета по итогам Года семьи губернатор Московской области снял с новогодней ели в Кремле три шара-открытки. На них дети написали, что хотят получить в подарок.
Восьмилетняя Настя из села Непецино Коломенского городского округа мечтает побывать в студии «Детского радио». Её ровесник Дима из городского округа Домодедово хочет получить беговую дорожку. А братья из населённого пункта Павлополь Донецкой Народной Республики, девятилетний Тимофей и семилетний Данил, загадали подарок-сюрприз. Они решили положиться на фантазию того, кому достанется их шарик.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Принять участие в благотворительной акции «Ёлка желаний» могут все желающие. Цель - подарить радость детям с ограниченными возможностями здоровья и тяжёлыми заболеваниями, ребятам из новых регионов, их семей военнослужащих и участников СВО. Для этого нужно лишь зайти на сайт.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Акция организована «Движением Первых». 5 декабря старт ей дал президент Владимир Путин.
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«Мы обязательно исполним в ближайшее время желания ребят. Такие акции заставляют наших детей верить в чудеса. Здорово, что мы можем им в этом помочь», – сказал Воробьёв.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Принять участие в благотворительной акции «Ёлка желаний» могут все желающие. Цель - подарить радость детям с ограниченными возможностями здоровья и тяжёлыми заболеваниями, ребятам из новых регионов, их семей военнослужащих и участников СВО. Для этого нужно лишь зайти на сайт.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Акция организована «Движением Первых». 5 декабря старт ей дал президент Владимир Путин.
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Лора Луганская