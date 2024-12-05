Владимир Путин на форуме #МЫВМЕСТЕ открыл Всероссийскую акцию «Ёлка желаний»

Владимир Путин (Фото: РИА Новости / Вячеслав Прокофьев)
Президент России Владимир Путин открыл на форуме #МЫВМЕСТЕ Всероссийскую акцию «Ёлка желаний». Её организовало Движение Первых при поддержке «Росмолодёжь. Добро», сообщили в пресс-службе движения.
С новогодней ёлки, установленной в «Манеже», глава государства снял три открытки с желаниями детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.
Участие Путина во Всероссийской акции «Ёлка желаний» уже стало традицией. Ежегодно он снимает несколько открыток с мечтами участников акции. С 2018 года глава государства исполнил 18 новогодних желаний.
Подать заявку с новогодним желанием можно до 20 декабря на сайте акции елкажеланий.рф. А с 6 декабря каждый может присоединиться к акции в качестве исполнителя детской мечты.
Всероссийская акция «Ёлка желаний» проводится с 2018 года, объединяя тысячи людей, готовых творить добрые дела. За шесть лет было исполнено более 210 тыс. новогодних желаний детей из 89 регионов России.
Международный форум гражданского участия «Мы вместе» стартовал 5 декабря, в День добровольца. Он проходит на площадке Центрального выставочного зала «Манеж».
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«Первой участницей акции стала 10-летняя Маргарита Руцинская из Белгородской области. Школьница мечтает побывать в роли пилота на авиатренажёре. 12-летняя Таисия Леонова из Московской области получит в подарок от президента возможность побывать на репетиции ансамбля народного танца им. И. Моисеева. А 15-летняя Арина Порхал из Донецкой Народной Республики благодаря главе государства сможет посетить Санкт-Петербург», – рассказали в пресс-службе Движения Первых.
Участие Путина во Всероссийской акции «Ёлка желаний» уже стало традицией. Ежегодно он снимает несколько открыток с мечтами участников акции. С 2018 года глава государства исполнил 18 новогодних желаний.
Подать заявку с новогодним желанием можно до 20 декабря на сайте акции елкажеланий.рф. А с 6 декабря каждый может присоединиться к акции в качестве исполнителя детской мечты.
Всероссийская акция «Ёлка желаний» проводится с 2018 года, объединяя тысячи людей, готовых творить добрые дела. За шесть лет было исполнено более 210 тыс. новогодних желаний детей из 89 регионов России.
Международный форум гражданского участия «Мы вместе» стартовал 5 декабря, в День добровольца. Он проходит на площадке Центрального выставочного зала «Манеж».
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Лора Луганская