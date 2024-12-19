Владимир Путин исполнил новогоднее желание подмосковной школьницы

Фото: ГАУ АИС «Подмосковье» / Валерия Тингаева
Владимир Путин исполнил желание девятилетней Дарианы Кисляковой из посёлка Свердловский из Лосино-Петровского городского округа. В преддверии Нового года девочка написала письмо президенту, передаёт ГАУ АИС «Подмосковье».
Дариана попросила главу государства подарить ей музыкальную колонку. Она услышала по телевизору про акцию «Ёлка желаний» и решила испытать удачу. Девочка написала письмо и отправила по почте. Передать подарок от президента приехал глава муниципалитета Сергей Джеглав.
Фото: ГАУ АИС «Подмосковье» / Валерия Тингаева
Дариана учится в третьем классе, любит слушать музыку и танцевать, поэтому и попросила музыкальную колонку. Когда она узнала, что ей принесут подарок, была удивлена и обрадовалась исполнению мечты.
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«Это трогательное событие, она очень обрадовалась. Она готовилась к встрече, сразу начала рассказывать о своих успехах в школе. Меня это очень порадовало», – рассказал Джеглав.
Фото: ГАУ АИС «Подмосковье» / Валерия Тингаева
Дариана учится в третьем классе, любит слушать музыку и танцевать, поэтому и попросила музыкальную колонку. Когда она узнала, что ей принесут подарок, была удивлена и обрадовалась исполнению мечты.
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Лора Луганская