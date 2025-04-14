Актёр Илья Дель сделал предложение Саше Дроздовой, напавшей на него с ножом

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Актёр Илья Дель сделал предложение коллеге по цеху Саше Дроздовой, которая напала на него с ножом и нанесла несколько ранений в грудной области. Об этом пишет портал 78.ru.
Звезда сериала «Содержанки» отметил, что вместе с возлюбленной они уже около года. Дель охарактеризовал девушку как очень хозяйственную и домашнюю, но, вместе с тем, достаточно импульсивную.
Дель рассказал, что несколько раз делал предложение Александре, и каждый раз она отвечала согласием. Сначала это происходило в шутливой форме, а совсем недавно актёр подошёл к этому серьёзно и предложил руку и сердце с настоящим кольцом.
Напомним, что 12 апреля Дель вернулся домой в состоянии алкогольного опьянения. Между возлюбленными вспыхнула ссора и в порыве гнева, защищая при этом двухлетнюю дочь от прошлых отношений, Дроздова схватилась за нож и нанесла несколько ударов.
В отношении девушки возбуждено уголовное дело, а сегодня решением суда её отправили под домашний арест. Сам Илья сейчас находится в больнице, где восстанавливается после перенесённой операции.
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Дель рассказал, что несколько раз делал предложение Александре, и каждый раз она отвечала согласием. Сначала это происходило в шутливой форме, а совсем недавно актёр подошёл к этому серьёзно и предложил руку и сердце с настоящим кольцом.
Напомним, что 12 апреля Дель вернулся домой в состоянии алкогольного опьянения. Между возлюбленными вспыхнула ссора и в порыве гнева, защищая при этом двухлетнюю дочь от прошлых отношений, Дроздова схватилась за нож и нанесла несколько ударов.
В отношении девушки возбуждено уголовное дело, а сегодня решением суда её отправили под домашний арест. Сам Илья сейчас находится в больнице, где восстанавливается после перенесённой операции.
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Анастасия Чинкова