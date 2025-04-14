Суд вынес меру пресечения актрисе Саше Дроздовой, напавшей с ножом на звезду «Содержанок» Илью Деля

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В прошедшие выходные в одной из квартир Петербурга произошла трагедия. 26-летняя актриса Театра комедии им. Акимова Саша Дроздова напала с ножом на своего избранника, звезду сериала «Содержанки» Илью Деля.
В результате произошедшего, 40-летний актёр оказался в больнице, где ему провели операцию. Сейчас жизни Деля ничто не угрожает. А Дроздовой вынесли меру пресечения.
Куйбышевский районный суд Петербурга избрал меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца, до 11 июня, уточнили в Объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
По данным следствия, Дроздова на почве внезапно возникшей личной неприязни умышленно совершила не менее двух ударов в область груди колюще-режущим предметом, чем нанесла тяжкий вред здоровью жертвы.
Со слов Александры, в день нападения Илья вернулся домой пьяный. Между ними завязался конфликт. В ходе разборок актёр схватил двухлетнего ребёнка девушки от прошлых отношений. Артистка испугалась за жизнь малыша и взяла в руки нож.
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Куйбышевский районный суд Петербурга избрал меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца, до 11 июня, уточнили в Объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
По данным следствия, Дроздова на почве внезапно возникшей личной неприязни умышленно совершила не менее двух ударов в область груди колюще-режущим предметом, чем нанесла тяжкий вред здоровью жертвы.
Со слов Александры, в день нападения Илья вернулся домой пьяный. Между ними завязался конфликт. В ходе разборок актёр схватил двухлетнего ребёнка девушки от прошлых отношений. Артистка испугалась за жизнь малыша и взяла в руки нож.
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Анастасия Чинкова