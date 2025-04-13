В отношении актрисы Александры Дроздовой возбудили уголовное дело

Фото: istockphoto / Rattankun Thongbun
Согласно информации ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах, в Санкт-Петербурге была задержана актриса Александра Дроздова. Её подозревают в нападении с ножом на коллегу Илью Деля во время ссоры.
Инцидент произошёл в ночь на воскресенье, 12 апреля, в квартире на Казанской улице, дом №20. В результате конфликта 40-летний Илья Деля, который, по данным СМИ, является не только коллегой, но и возлюбленным актрисы, получил ножевые ранения в грудную клетку и руку. Мужчину доставили в больницу.
В Театре имени Ленсовета подтвердили, что актёр действительно госпитализирован. Его состояние медики оценивают как удовлетворительное. Александра Дроздова в настоящее время находится под стражей.
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В Театре имени Ленсовета подтвердили, что актёр действительно госпитализирован. Его состояние медики оценивают как удовлетворительное. Александра Дроздова в настоящее время находится под стражей.
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Дайана Хусинова