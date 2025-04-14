«Я просил просто отпустить её»: актёр Илья Дель недоволен решением суда по Саше Дроздовой, ранившей его ножом

Фото: iStock/Michael Nesterov
Актёр Илья Дель недоволен решением суда по своей избраннице Саше Дроздовой, которая в минувшие выходные напала на него с ножом и нанесла несколько ранений в область грудной клетки.
12 апреля звезда сериала «Содержанки» вернулся домой в состоянии алкогольного опьянения и поссорился со своей сожительницей, актрисой Дроздовой. В ходе ссоры он схватил её дочь от прошлых отношений. Девушка мгновенно среагировала и взяла в руки нож, опасаясь за жизнь двухлетней малышки. Близкие Александры назвали её действия защитной реакцией и проявлением материнского инстинкта.
Сегодня 26-летней Дроздовой петербургский суд вынес меру пресечения в виде домашнего ареста до 11 июня. Однако пострадавший остался недоволен таким решением. Он заявил, что не держит зла на Сашу и выступает против предания ситуации огласки в СМИ.
Читайте также:
Суд вынес меру пресечения актрисе Саше Дроздовой, напавшей с ножом на звезду «Содержанок» Илью Деля
В отношении актрисы Александры Дроздовой возбудили уголовное дело
Многодетная мать зарубила топором троих детей в Канске
Сегодня 26-летней Дроздовой петербургский суд вынес меру пресечения в виде домашнего ареста до 11 июня. Однако пострадавший остался недоволен таким решением. Он заявил, что не держит зла на Сашу и выступает против предания ситуации огласки в СМИ.
«Считаю, что домашний арест – слишком суровое наказание, я просил просто отпустить её. Никаких заявлений я не подавал, ничего не требовал, никаких наказаний. И вообще, очень неприятно, что эту историю так раздули СМИ. Мы никаких комментариев никому не давали и всё решили бы мирно», – заявил Дель.При этом он опроверг заявления о дочери Саши. По его словам, в момент ссоры её не было рядом, она спала в другой комнате. Но он намерен восстановить справедливость и изменить меру пресечения в отношении своей девушки.
Читайте также:
Суд вынес меру пресечения актрисе Саше Дроздовой, напавшей с ножом на звезду «Содержанок» Илью Деля
В отношении актрисы Александры Дроздовой возбудили уголовное дело
Многодетная мать зарубила топором троих детей в Канске
Анастасия Чинкова