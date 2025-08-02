Актёр Иван Краско попал в реанимацию в крайне тяжёлом состоянии
Известный российский актёр Иван Краско вновь находится в больнице в тяжелом состоянии. Об этом сообщает 78.ru.
Недавно артист покинул реабилитационный центр и отправился на дачу под Петербургом, однако вскоре его здоровье ухудшилось, и он был срочно госпитализирован.
Концертный директор народного артиста рассказал, что Краско сейчас нуждается в постоянном уходе и должен оставаться под наблюдением специалистов в специализированном медицинском учреждении.
Состояние актёра остаётся стабильным, однако тяжёлым, врачи продолжают оказывать ему необходимую помощь.
Иван Краско, которого называют «умом и честью Петербурга», – известный актёр старой школы. Его творческая карьера охватывает театральные постановки, кинофильмы, сериалы и участие в популярных телешоу, что позволило ему сохранить популярность и признание на протяжении многих лет.
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