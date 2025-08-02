Изменял не в первый раз: у нового возлюбленного Полины Дибровой нашлась еще одна любовница
Предполагаемый возлюбленный Полины Дибровой изменял с еще одной подругой жены. Об этом пишет Kp.ru.
Бизнесмен Роман Товстик, которого подозревают в романе с Полиной Дибровой, как оказалось, изменял своей супруге не только с женой известного телеведущего. Знакомые семьи предпринимателя рассказали журналистам, что мужчина крутил романы после рождения старших детей.
Уточняется, что в Новосибирске Товстик изменял жене с моделью, которая была вхожа в дом семьи и постоянно общалась с Еленой. Подозрения в неверности появились после того, как бизнесмен купил жене и любовнице украшения одинаковой фирмы.
По словам знакомых, после переезда Романа вместе с семьей в российскую столицу, из Новосибирска в Москву переехала и его любовница.
Ранее стало известно, сколько заработает Дмитрий Дибров после скандала с изменой жены. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
*Запрещен в РФ
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