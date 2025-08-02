Суд признал ничтожным договор о передаче Разину прав на песни «Ласкового мая»

02 августа 2025, 14:13

Фото: iStock/Vladimir Cetinski

Промышленный суд Оренбурга вновь отказал продюсеру Андрею Разину в признании за ним прав на 23 песни популярной группы «Ласковый май». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.