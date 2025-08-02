Суд признал ничтожным договор о передаче Разину прав на песни «Ласкового мая»
Промышленный суд Оренбурга вновь отказал продюсеру Андрею Разину в признании за ним прав на 23 песни популярной группы «Ласковый май». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.
Иск касался произведений, автором текстов которых является Сергей Кузнецов. Ранее эти песни были переданы исполнителю Юрию Шатунову. Разин пытался оспорить законность сделки и требовал признания прав на музыкальные композиции, однако суд отклонил требования.
Суд признал договор от 29 декабря 1992 года, по которому якобы были переданы права Разину, ничтожным. То есть он юридически недействителен с момента заключения.
Юрий Шатунов, бывший солист группы «Ласковый май», скончался 23 июня 2022 года на 49-м году жизни. После его смерти вопрос о праве собственности на репертуар группы вновь стал предметом судебных разбирательств.
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