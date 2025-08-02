Россиянка лишилась зрения после неправильно назначенного лечения геморроя

02 августа 2025, 13:05

Mash: жительница Ставрополя лишилась зрения после лечения геморроя

Фото: iStock/wutwhanfoto

Жительница Ставропольского края после лечения геморроя лишилась зрения и основала сообщество для пяти тысяч людей с таким же диагнозом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.