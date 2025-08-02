Россиянка лишилась зрения после неправильно назначенного лечения геморроя
Жительница Ставропольского края после лечения геморроя лишилась зрения и основала сообщество для пяти тысяч людей с таким же диагнозом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Габриэлла обратилась к врачам с жалобами на сильные кровотечения. Однако врачи поставили неточный диагноз и назначили неправильное лечение. После этого её состояние резко ухудшилось: опух глаз, началась тошнота, слабость и головокружение. На следующий день ей вызвали офтальмолога, который не выявил никаких проблем.
Далее Габриэллу направили к неврологу и кардиологу. Врачи заподозрили инсульт из-за резкого скачка давления, которое обычно у пациентки было пониженным. На фельдшерском пункте медики не смогли объяснить ухудшение состояния.
В результате женщина лишилась зрения. Сейчас она продолжает проходить лечение и помогает другим людям, столкнувшимся с подобными проблемами.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о предоставлении небезопасных медуслуг.
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