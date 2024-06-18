Актёр из «Слова пацана» Базанов частично признал свою вину

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Исполнитель роли Демида в нашумевшем сериале «Слова пацана» Сергей Демидов заключил со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве. Актёр признал свою вину в разбое, но отвергает обвинение в совершении убийства.
Как рассказали ТАСС в правоохранительных органах, следствие утяжелило всем фигурантам уголовного дела обвинение. Теперь, помимо разбоя, им вменяют ещё и убийство. Недавно по этому делу был арестован четвёртый фигурант.
Он также считает, что ухудшил своё положение, пойдя на досудебное соглашение со следствием. По словам актёра, теперь ему добавили ещё одну статью и ему может грозить пожизненное заключение. Базанов заявил, что готов отвечать только за своё преступление, а не за чужие.
Актёр был задержан в декабре 2023 года. Он вместе с другими фигурантами обвиняется по делу о нападении на бизнесмена Александра Дзабиева в 2011 году. Четверо неизвестных пытались похитить принадлежащую ему сумку, в которой находились 900 тысяч долларов. В ходе потасовки они выстрелили мужчине в голову. Предприниматель позже скончался в больнице. В сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» Сергей Базанов сыграл эпизодическую роль члена одной из уличных банд Демида.
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«К совершению убийства у меня нет ни умысла, ни сговора, ни действий, ни оружия, ничего нет с моей стороны, чтобы мне вменять эту статью»,— сказал Базанов.
Он также считает, что ухудшил своё положение, пойдя на досудебное соглашение со следствием. По словам актёра, теперь ему добавили ещё одну статью и ему может грозить пожизненное заключение. Базанов заявил, что готов отвечать только за своё преступление, а не за чужие.
Актёр был задержан в декабре 2023 года. Он вместе с другими фигурантами обвиняется по делу о нападении на бизнесмена Александра Дзабиева в 2011 году. Четверо неизвестных пытались похитить принадлежащую ему сумку, в которой находились 900 тысяч долларов. В ходе потасовки они выстрелили мужчине в голову. Предприниматель позже скончался в больнице. В сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» Сергей Базанов сыграл эпизодическую роль члена одной из уличных банд Демида.
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Александр Бойцов