Суд продлил арест актёру из сериала «Слово пацана» Базанову по делу об убийстве

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Актёру из сериала «Слово пацана» Сергею Базанову продлили арест, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Замоскворецкого суда Москвы.
Напомним, Базанова и его подельников обвиняют в совершении убийства в 2011 году. По версии следствия, группа людей с Базановым напала на мужчину в столичном переулке с намерением отобрать у него в сумку, в которой находились 900 тысяч долларов. Мужчина попытался оказать сопротивление, тогда в него выстрелили. Спустя несколько дней он скончался в больнице от полученных травм.
Актёра и других фигурантов дела обвиняют в убийстве, совершённом группой лиц из корыстных побуждений. В ходе судебного заседания свою вину они не признали.
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Актёра и других фигурантов дела обвиняют в убийстве, совершённом группой лиц из корыстных побуждений. В ходе судебного заседания свою вину они не признали.
«Базанову продлена мера пресечения в виде содержания под стражей», — сообщил собеседник агентства.
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Евгения Парфентьева