99-летняя мать экс-премьера России Егора Гайдара скончалась от несчастного случая

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Мать бывшего премьер-министра России, экономиста Егора Гайдара Ариадна Бажова умерла в возрасте 99 лет. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
Отмечается, что с женщиной произошёл несчастный случай. Накануне вечером она встала с кровати, чтобы дойти до кресла, но упала. Сиделка находилась в этот момент на кухне и поспешила на помощь, услышав крик. Она пыталась поднять Бажову, но всё было тщетно. Тогда она позвонила родственникам подопечной.
Бажову экстренно госпитализировали. Врачи диагностировали у неё перелом шейки бедра и поставили обезболивающий укол. В районе девяти часов утра сиделка пришла навестить больную, но так к тому моменту уже была мертва.
Ариадна Бажова-Гайдар родилась в семье известного русского писателя Павла Бажова 10 августа 1925 года. Она была специалистом по отечественной истории и русско-югославским отношениям XVIII-XIX веков. Издала мемуары о своём отце.
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Бажову экстренно госпитализировали. Врачи диагностировали у неё перелом шейки бедра и поставили обезболивающий укол. В районе девяти часов утра сиделка пришла навестить больную, но так к тому моменту уже была мертва.
Ариадна Бажова-Гайдар родилась в семье известного русского писателя Павла Бажова 10 августа 1925 года. Она была специалистом по отечественной истории и русско-югославским отношениям XVIII-XIX веков. Издала мемуары о своём отце.
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Анастасия Чинкова