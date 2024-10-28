Сыгравший в «Глухаре» актёр Пономаренко найден мёртвым у себя в квартире

За первые восемь месяцев своей жизни маленький Миша из деревни Халдеевка Омской области пережил множество страданий. Ребенок родился с патологией и мог питаться только через специальный зонд. Уже через месяц его состояние потребовало госпитализации, но по совершенно другой причине. Подробности – в материале «Радио 1».