Сыгравший в «Глухаре» актёр Пономаренко найден мёртвым у себя в квартире

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В своей московской квартире найден мёртвым 49-летний актёр Юрий Пономаренко. Российским зрителям он наиболее известен по роли оперативника в телесериале «Глухарь», где он был партнёром Максима Аверина.
Смерть артиста наступила накануне, 27 октября, передаёт телеграм-канал Mash. По предварительным данным, Пономаренко оступился, упал, разбил голову и скончался от большой потери крови.
Оперативники не обнаружили никаких следов криминала, предсмертной записки также не было. Обстановка в квартире на Высоковольтном проезде не нарушена, из вещей ничего не пропало. Пока основной версией правоохранителей является смерть от несчастного случая. По словам близких покойного актёра, в последнее время он часто злоупотреблял алкоголем.
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