Актёра Кологривого выпустили из спецприёмника

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Актёра Никиту Кологривого выпустили из изолятора временного содержания (ИВС) после семи суток ареста, которые он получил за пьяный дебош в кафе Новосибирска. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
На заседании суда Кологривый рассказал, что сильно устал, поэтому быстро опьянел. По его словам, он совершенно не помнит, что происходило в тот вечер. А покусанную официантку якобы перепутал со своими товарищами.
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Анастасия Чинкова