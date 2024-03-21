Кологривого арестовали на семь суток за пьяный дебош в Новосибирске

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Суд в Новосибирске приговорил актёра Никиту Кологривого к семи суткам ареста за пьяный дебош в местном ресторане. Об этом сообщает Baza.
Известно, что обвинение запрашивало просило 15 суток. Однако суд решил подобное наказание слишком суровым.
По словам Кологривого, буянить он начал из-за усталости, признавшись, что ничего не помнит. Он также рассказал, что из-за приговора он расстроился, так как хотел увидеть дочку.
Напомним, Кологривый затеял дебош в ресторане своего родного города Новосибирск. Инцидент произошел ночью 19 марта в лаунж-баре Tangiers Lounge. Звезда сериала «Слово пацана» пришел в заведение со своими товарищем.
Как рассказали свидетели, ближе к трём часам ночи Кологривый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подошёл к официантке, лёг к ней на колени и стал предлагать продолжить вечер после закрытия заведения. Но, получив отказ, он укусил девушку за ногу.
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По словам Кологривого, буянить он начал из-за усталости, признавшись, что ничего не помнит. Он также рассказал, что из-за приговора он расстроился, так как хотел увидеть дочку.
Как рассказали свидетели, ближе к трём часам ночи Кологривый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подошёл к официантке, лёг к ней на колени и стал предлагать продолжить вечер после закрытия заведения. Но, получив отказ, он укусил девушку за ногу.
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Элина Позднякова