Актёра Кологривого сняли с роли Жириновского после пьяного дебоша в Новосибирске

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Съёмки биографического фильма «Жириновский. Взлёт» приостановлены. Авторы проекта ищут нового актёра вместо Никиты Кологривого, которого сняли с роли после его пьяных выходок в Новосибирске.
Напомним, сначала актёр устроил скандал в кинотеатре «Победа», где проходила встреча со зрителями. Кологривый эмоционально и заносчиво обвинил организаторов в том, что они не умеют проводить подобные мероприятия, а только «всё просирают», передаёт сетевое издание NGS.ru.
Позже в состоянии алкогольного опьянения он устроил дебош в кальянной. Звезда сериала «Слово пацана» начал приставать к сотруднице заведения, а когда получил отпор, укусил девушку. После этого завязалась потасовка с сотрудниками бара. На кадрах видеозаписи можно наблюдать, как Кологривый срывает с себя футболку, а затем выбивает из рук официантки телефон.
Актёра общими усилиями скрутили и вызвали полицию. Суд приговорил его к административному аресту сроком на 15 суток. Никита позже записал видео с извинениями, но это не спасло его от осуждения коллег и общественности. Авторы фильма о Жириновском объявили новый кастинг на роль, которую должен был играть Кологривый. Исполнительный продюсер картины Светлана Фролова считает, что актёру необходима психологическая помощь, пока «звёздная болезнь» не дала осложнений.
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Позже в состоянии алкогольного опьянения он устроил дебош в кальянной. Звезда сериала «Слово пацана» начал приставать к сотруднице заведения, а когда получил отпор, укусил девушку. После этого завязалась потасовка с сотрудниками бара. На кадрах видеозаписи можно наблюдать, как Кологривый срывает с себя футболку, а затем выбивает из рук официантки телефон.
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Александр Бойцов