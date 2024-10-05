Актёру Александру Збруеву диагностировали поражение головного мозга

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
У Народного артиста России Александра Збруева обнаружили поражение головного мозга. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что актёру диагностировали патологию головного мозга, которая, как правило, развивается в результате острого нарушения мозгового кровообращения. Это может быть последствием перенесённого инсульта. Ранее Збруев жаловался на высокое давление.
Настоящее время артист находится в больнице. Ему важно оставаться под наблюдением врачей ещё как минимум несколько дней.
По словам близких Збруева, сейчас он чувствует себя хорошо, его жизни ничего не угрожает.
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Настоящее время артист находится в больнице. Ему важно оставаться под наблюдением врачей ещё как минимум несколько дней.
По словам близких Збруева, сейчас он чувствует себя хорошо, его жизни ничего не угрожает.
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Анастасия Чинкова