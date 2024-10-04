Экс-футболист сборной России Мостовой экстренно прооперирован по поводу почек

Женская сборная Подмосковья выиграла золотые медали на чемпионате России по футболу среди спортсменов с нарушениями слуха, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

В финальном турнире участвовали четыре команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ульяновской областей.



Матчи проходили по круговой системе в два этапа, и в результате подмосковные футболистки заняли первое место. Таким образом, сборная Московской области стала чемпионом страны уже в третий раз подряд.



Ольга Сундукова из Подмосковья стала лучшим бомбардиром турнира, забив девять голов.



Чемпионат России по футболу для женщин с нарушениями слуха проходил с 25 сентября по 2 октября в селе Широкая Балка Краснодарского края.



Соревнования проводились в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».



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Дайана Хусинова