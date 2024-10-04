Экс-футболист сборной России Мостовой экстренно прооперирован по поводу почек

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
Бывшего футболиста московского «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александра Мостового экстренно госпитализировали. Ему была сделана операция по поводу камней в почках.
Бывший спортсмен почувствовал себя неважно вечером во вторник, передаёт РИА Новости. На следующий день ему резко стало хуже, потребовалась экстренная госпитализация. По словам самого Мостового, «зашевелился» камень в почке. Потребовалось хирургическое вмешательство. После операции 56-летний Александр чувствует себя удовлетворительно, сейчас он находится под наблюдением врачей.
Александр Мостовой играл за московский «Спартак» и вместе с командой становился чемпионом ещё СССР. Затем он уехал за границу и выступал за различные зарубежные клубы — португальскую «Бенфику», французские «Кан» и «Страсбур», испанский «Алавес». Наибольших успехов футболист добился в испанской «Сельте» из Виго, в которой отыграл восемь сезонов и с которым выиграл Кубок Интертото. В Виго болельщики прозвали Мостового «Царь». Сейчас около городского стадиона ему установлен памятник. За сборную России игрок провёл 50 матчей и забил в них 10 голов.
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Александр Бойцов