Отару Кушанашвили провели плановую операцию по удалению опухоли

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Телеведущему Отару Кушанашвили провели операцию по удалению опухоли. Об этом сообщил 1 октября продюсер ведущего Виктор Ладненко.
«Операция прошла в плановом режиме. Это все, что мы знаем от врачей», — цитирует Ладненко РИА Новости.
Телеведущего госпитализировали в реанимацию 20 июня, тогда у Кушанашвили обнаружили опухоль в брюшной полости. После первой операции ведущий находился без сознания. Сейчас Кушанашвили продолжает бороться с онкологическим заболеванием. По его словам, он сильно похудел, но не намерен сдаваться.
Журналист впервые сам вышел на связь после операции в начале июля. В своем Telegram-канале Отар Кушанашвили тогда сообщал, что испытывает сильную боль, но не теряет уверенности, что выздоровеет.
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Лия Мурадьян