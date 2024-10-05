У актёра Василия Ливанова остановилось сердце во время операции

Фото: РИА Новости/Владимир Песня
У Народного артиста РСФСР Василия Ливанова остановилось сердце во время операции. Сейчас он подключён к ИВЛ и находится в реанимации, сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что 89-летний актёр попал в больницу 29 сентября. Предварительно, у него диагностировали инсульт. Перед госпитализацией его беспокоили слабость, одышка, нарушение речи и постоянные боли.
Врачи экстренно провели операцию, в ходе которой у артиста остановилось сердце. Его оперативно подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). В настоящее время медики оценивают его состояние как тяжёлое.
Ранее, в августе, Ливанову провели ещё одну операцию по удалению тромба и расширению артерии.
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Врачи экстренно провели операцию, в ходе которой у артиста остановилось сердце. Его оперативно подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). В настоящее время медики оценивают его состояние как тяжёлое.
Ранее, в августе, Ливанову провели ещё одну операцию по удалению тромба и расширению артерии.
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Анастасия Чинкова