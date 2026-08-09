Акулы помогают прогнозировать силу ураганов в США
Американские исследователи с помощью акул собирают сведения об океане, чтобы прогнозировать интенсивность ураганов. Об этом сообщает агентство Reuters.
Специалисты из Университета Делавэра устанавливают на морских хищников специальные CTD-метки — небольшие устройства, которые позволяют измерить электропроводность воды, температуру и глубину погружения.
Руководитель исследования Аарон Карлайл пояснил, что ученые прежде всего заинтересованы в теплосодержании верхнего слоя океана, так как именно он определяет силу урагана: чем теплее слой, тем мощнее стихия. По его словам, датчики устанавливают в основном на виды акул, которые часто поднимаются к поверхности.
Использование этих животных в таких целях исследователь назвал крайне эффективным из-за их многочисленной популяции и широкого ареала обитания. Также к ним проще получить доступ по сравнению со многими охраняемыми морскими млекопитающими.
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