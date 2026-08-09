Акулы помогают прогнозировать силу ураганов в США

09 августа 2026, 01:26

В США на акул крепят датчики для прогнозирования силы ураганов

Фото: iStock/RamonCarretero

Американские исследователи с помощью акул собирают сведения об океане, чтобы прогнозировать интенсивность ураганов. Об этом сообщает агентство Reuters.