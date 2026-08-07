Гигантскую акулу видели в одном регионе России

07 августа 2026, 15:10

SHOT: у города Холмск на Сахалине увидели акулу больше двух метров

Фото: istockphoto/Nautilus Creative

В Сахалинской области у берегов портового города Холмск очевидцы зафиксировали крупную акулу, длина которой превышала два метра. Об этом стало известно 6 августа.