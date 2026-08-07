Гигантскую акулу видели в одном регионе России
В Сахалинской области у берегов портового города Холмск очевидцы зафиксировали крупную акулу, длина которой превышала два метра. Об этом стало известно 6 августа.
Как сообщает Telegram-канал SHOT, морская хищница подошла почти вплотную к пляжной линии. Она вызвала серьезное беспокойство у местных жителей и туристов.
По предположениям, у берегов Сахалина может охотиться сельдевая акула. Стоит отметить, что аналогичных особей более месяца назад неоднократно видели в акватории возле Находки в Приморском крае.
Эксперты связывают появление теплолюбивых хищников у острова с аномальным прогревом воды: температура морской поверхности в этом районе достигла отметки +20°C. Это не первый случай появления крупных акул в регионе в этом сезоне.
Сообщения о хищниках поступили с пляжей Владивостока еще в июне. Впоследствии в трех километрах от города рыбакам удалось выловить трехметровую особь. А в бухте Находки за несколько дней до инцидента с Холмском очевидцы встречали сразу нескольких крупных акул, которые, по их словам, демонстрировали нехарактерную смелость и подплывали на опасное расстояние к купающимся людям.
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