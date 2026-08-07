Акула расправилась с женщиной на глазах у мужа
Жертвой акулы у Карибских островов стала 56-летняя туристка Арлин Лиллис. Трагедия произошла во время снорклинга, когда женщина с мужем рассматривали подводный риф.
Как сообщает People, отдыхающие на пляже заметили хищника и пытались предупредить пару криками, но супруги находились под водой и не слышали сигналов. На помощь бросился 56-летний врач Крис Кэррол, в прошлом спасатель.
К моменту, когда он доплыл до места, акула уже атаковала Лиллис — всё произошло на глазах у её мужа. Несмотря на присутствие хищника и кровь в воде, Кэррол не остановился: он взял раненую женщину за руку, успокаивал её и вместе с другими спасателями помогал доставить на берег. Однако спасти пострадавшую не удалось. Через два дня дочь погибшей позвонила Кэрролу.
«Дочь сказала, что ее мама ненавидела одиночество, и, хотя я не смог ее спасти, в последний момент она не была одна», — пояснил собеседник.Известно, что Лиллис и её муж недавно стали бабушкой и дедушкой. Пара часто отдыхала на этом пляже и считала его одним из любимых мест. Прах женщины развеяли над океаном.