Мужчина праздновал 40-летие со дня свадьбы, и на него напала акула

03 августа 2026, 20:24

NBC News: На жителя США напала акула на Багамах

Фото: istockphoto/Peter_Nile

На Багамских островах зафиксирован инцидент с нападением карибской рифовой акулы на туриста из США. 40-летний Джон Швайцер, отмечавший на курорте годовщину свадьбы, решил совершить погружение с маской и трубкой, рассчитывая, что плавание с хищниками станет кульминацией его поездки, пишет NBC News.