Мужчина праздновал 40-летие со дня свадьбы, и на него напала акула
На Багамских островах зафиксирован инцидент с нападением карибской рифовой акулы на туриста из США. 40-летний Джон Швайцер, отмечавший на курорте годовщину свадьбы, решил совершить погружение с маской и трубкой, рассчитывая, что плавание с хищниками станет кульминацией его поездки, пишет NBC News.
Однако сразу после погружения акула нанесла мужчине укус. По словам пострадавшего, атака произошла молниеносно, оставив не больше сомнений в том, что случилось. Швайцера оперативно подняли на борт лодки с глубокой раной ноги. Кровь удалось остановить с помощью подручных средств — полотенец. В итоге туристу наложили 26 швов на ногу и четыре на руку.
Уже на следующий день американец вылетел домой. Соседи, прослышав о происшествии, встретили его с юмором — в костюмах акул.
По данным Флоридского музея естественной истории, нападения карибских рифовых акул фиксируются крайне редко: за всю историю наблюдений с XVI века документировано лишь четыре подобных случая. Тем не менее сам Швайцер заявил, что больше никогда не повторит опыт плавания с акулами.
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