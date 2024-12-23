Акунин* признался, что после начала СВО перестал скучать по России

Борис Акунин* (фото: kremlin.ru)
Писатель Борис Акунин (настоящее имя – Григорий Чхартишвили)* заявил, что больше не хочет возвращаться в Россию. Об этом сообщает издание «Газета.Ru».
Акунин* рассказал, что больше десяти лет проживает за пределами России, однако в первые годы эмиграции сильно скучал по стране и даже искал в интернете на картах знакомые улицы Москвы.
Однако теперь риторика писателя изменилась. Он заявил, что Россия – это предпоследняя страна, где бы он хотел оказаться. На последнее место он поставил Северную Корею.
Также Акунин* выступил с громким заявлением, объявив, что уважает покинувших Россию граждан после начала СВО.
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Однако теперь риторика писателя изменилась. Он заявил, что Россия – это предпоследняя страна, где бы он хотел оказаться. На последнее место он поставил Северную Корею.
Также Акунин* выступил с громким заявлением, объявив, что уважает покинувших Россию граждан после начала СВО.
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*признан Минюстом РФ иноагентом, внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
Анастасия Чинкова