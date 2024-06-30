Роскомнадзор заблокировал книжный сайт Бориса Акунина* BAbook

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Роскомнадзор ограничил доступ к одной из страниц книжного сайта BAbook, созданного писателем Борисом Акуниным*, следует из данных сервиса ведомства для проверки ограничения доступа к сайтам и страницам сайтов.
Отмечается, что из-за блокировки одной из страниц сайта пользователям из России ресурс теперь недоступен полностью.
Сам Акунин* и директор BAbook Павел Истомин заявили, что блокировка связана с книгой Владимира Сорокина «Наследие», продаваемой на данной сайте. По их словам, несколько дней назад Роскомнадзор потребовал убрать книгу с сайта, угрожая заблокировать ресурс на территории РФ. Они не подчинились требованию, поэтому были введены обещанные санкции.
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*признан Минюстом РФ иноагентом и внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
Анастасия Чинкова