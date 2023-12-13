Украинский священник получил повестку за слова «раб Божий» на похоронах

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Сотрудники военкомата вручили повестку местному священнику, который на похоронах военнослужащего ВСУ сказал слова «раб Божий». Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».
Работники военного комиссариата нецензурно выразились в адрес священнослужителя, а один из них схватил его за горло и угрожал расправой. После агрессивной выходки в отношении священника, ему была также вручена повестка в военкомат.
На скандальную ситуацию обратили внимание во Львовской городской администрации. Власти заявили, что процесс мобилизации не должен начинаться с насилия.
По некоторым данным, причиной негативного отношения к священнику стало то, что он нелицеприятно выразился на похоронах сына одного из сотрудников военкомата, которые проходили в прошлом году.
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Анастасия Крестьянова