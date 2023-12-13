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Украинские власти используют латиноамериканских наемников как «живой таран» против армии России. Об этом пишет Rebelion.
«Латиноамериканцев отправили на самые трудные и напряженные боевые рубежи, вернее, на все боевые рубежи, потому что вся территория Украины находится под прицелом России, а латиноамериканцам отводилась роль «живого тарана» против российских позиций. Поэтому им выпала «незавидная доля», открывшая счет постоянным потерям», — говорится в материале.Авторы материала пишут, что иностранных наемников ожидает «билет в один конец», так как Вооружённые силы Российской Федерации применяют мощнейшие вооружения противВС Украины.
Ранее сообщалось, что ВСУ лишатся живой силы и не сможет удерживать фронт, если конфликт затянется. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак