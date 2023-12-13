Лавров: США боятся, что после СВО Путин «завоюет всю НАТО»

Фото: сайт Кремля
США опасаются того, что после завершения СВО на Украине Россия начнет «завоевывать НАТО». Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе своего выступления на совещании в Совете Федерации.
Министр также оценил ход украинского наступления и заявил, что оно потерпело крах.
В связи с неудачей на линии фронта, американские власти перестали обсуждать возможное стратегическое поражение России.
Лавров уверен, что Вашингтон боится допустить победу президента России Владимира Путина в зоне боевого соприкосновения, так как в дальнейшем, может произойти «завоевание НАТО», чего опасаются американцы.
Прежде сообщалось, что на линии фронта ВСУ терпят неудачи, в связи с недостатком вооружения и техники. В связи с этим, глава Украины Владимир Зеленский обратился к американским законодателям с просьбой о выделении Киеву $61 млрд.
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В связи с неудачей на линии фронта, американские власти перестали обсуждать возможное стратегическое поражение России.
Прежде сообщалось, что на линии фронта ВСУ терпят неудачи, в связи с недостатком вооружения и техники. В связи с этим, глава Украины Владимир Зеленский обратился к американским законодателям с просьбой о выделении Киеву $61 млрд.
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Анастасия Крестьянова