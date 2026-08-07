Средняя зарплата в России за год прибавила 12%
Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин сообщил, что средняя начисленная зарплата в стране в апреле 2026 года достигла 109,1 тысячи рублей. За 12 месяцев показатель вырос примерно на 11,7 тысячи рублей, или на 12%.
В беседе с «Газетой.Ru» экономист отметил, что скорость роста доходов постепенно снижается. В марте годовой прирост составлял 15,4%, в феврале — 15,9%. При этом зарплаты продолжают увеличиваться заметно быстрее инфляции: разрыв оценивается в два—два с половиной раза.
По сравнению с апрелем 2024 года средний заработок увеличился на 30%, превысив прежний уровень более чем на 25 тысяч рублей. Тогда показатель находился на отметке 83,88 тысячи рублей. За шесть лет средняя зарплата выросла более чем вдвое — с 49,3 тысячи рублей в апреле 2020 года.
Одной из причин Балынин назвал повышение МРОТ. С 2020 года минимальный размер оплаты труда поднялся с 12 130 до 27 093 рублей. На уровень выплат влияет и дефицит персонала в ряде сфер: работодатели повышают предложения, чтобы сохранить сотрудников и привлечь новых специалистов.
Отдельную роль играет спрос на квалифицированные кадры для задач финансовой и технологической независимости страны, считает эксперт. По его прогнозу, по итогам 2026 года средняя зарплата может составить от 114 тысяч до 120 тысяч рублей.
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