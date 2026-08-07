Средняя зарплата в России за год прибавила 12%

07 августа 2026, 08:05

Экономист Балынин: средняя зарплата россиян выросла на 12% за год

Фото: iStock/Natalia Rusanova

Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин сообщил, что средняя начисленная зарплата в стране в апреле 2026 года достигла 109,1 тысячи рублей. За 12 месяцев показатель вырос примерно на 11,7 тысячи рублей, или на 12%.