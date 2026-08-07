Достижения.рф

Средняя зарплата в России за год прибавила 12%

Экономист Балынин: средняя зарплата россиян выросла на 12% за год
Фото: iStock/Natalia Rusanova

Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин сообщил, что средняя начисленная зарплата в стране в апреле 2026 года достигла 109,1 тысячи рублей. За 12 месяцев показатель вырос примерно на 11,7 тысячи рублей, или на 12%.



В беседе с «Газетой.Ru» экономист отметил, что скорость роста доходов постепенно снижается. В марте годовой прирост составлял 15,4%, в феврале — 15,9%. При этом зарплаты продолжают увеличиваться заметно быстрее инфляции: разрыв оценивается в два—два с половиной раза.

По сравнению с апрелем 2024 года средний заработок увеличился на 30%, превысив прежний уровень более чем на 25 тысяч рублей. Тогда показатель находился на отметке 83,88 тысячи рублей. За шесть лет средняя зарплата выросла более чем вдвое — с 49,3 тысячи рублей в апреле 2020 года.

Одной из причин Балынин назвал повышение МРОТ. С 2020 года минимальный размер оплаты труда поднялся с 12 130 до 27 093 рублей. На уровень выплат влияет и дефицит персонала в ряде сфер: работодатели повышают предложения, чтобы сохранить сотрудников и привлечь новых специалистов.

Отдельную роль играет спрос на квалифицированные кадры для задач финансовой и технологической независимости страны, считает эксперт. По его прогнозу, по итогам 2026 года средняя зарплата может составить от 114 тысяч до 120 тысяч рублей.

Дарья Осипова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0