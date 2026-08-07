Финэксперт посоветовала не превращать оценки и домашние дела в источник заработка
Эксперт дирекции финансовой грамотности НИФИ Минфина России Мария Иваткина считает, что родителям не стоит назначать денежное вознаграждение за пятерки, уборку или мытье посуды. По ее мнению, карманные средства лучше выдавать регулярно, без привязки к поведению и школьным результатам.
В беседе с «Газетой.Ru» Иваткина объяснила, что оплата оценок закрепляет у школьника привычку учиться лишь ради поощрения. Похожий эффект возникает при выплатах за повседневную помощь: ребенок начинает воспринимать участие в домашних делах как платную услугу.
Карманные деньги, по словам специалиста, помогают освоить основы личного бюджета. Знакомить с ними можно примерно с шести лет, а наиболее подходящим периодом она назвала возраст от семи до девяти лет. Сначала ребенку проще распоряжаться небольшой суммой, рассчитанной на один или два дня. Детям младшего возраста полезнее давать наличные, поскольку они позволяют нагляднее видеть расходы.
Уборка своей комнаты, заправленная постель, посуда и вынос мусора должны оставаться частью жизни семьи, подчеркнула Иваткина. Оплату допустимо предложить за задания сверх привычного круга обязанностей — например, за сортировку бумаг, простые подсчеты или помощь взрослым в рабочих задачах.
Для накопления на дорогую вещь эксперт предложила использовать софинансирование. Семья может договориться добавить свою часть, когда ребенок соберет заранее оговоренную сумму. При оформлении банковской карты важно ограничить интернет-платежи и переводы, а еще объяснить правила защиты ПИН-кода и CVV. Подросткам следует рассказать о дропперских схемах, при которых мошенники предлагают деньги за передачу карты или операции с чужими средствами.
С 1 июля 2026 года родители и законные представители вправе запросить у банков сведения о счетах и вкладах детей в возрасте от 14 до 18 лет. Это правило не распространяется на подростков, получивших полную дееспособность до совершеннолетия.
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