Финэксперт посоветовала не превращать оценки и домашние дела в источник заработка

07 августа 2026, 09:02

Финэксперт Иваткина призвала не платить детям за пятерки и помощь по дому

Фото: iStock/Oleg Elkov

Эксперт дирекции финансовой грамотности НИФИ Минфина России Мария Иваткина считает, что родителям не стоит назначать денежное вознаграждение за пятерки, уборку или мытье посуды. По ее мнению, карманные средства лучше выдавать регулярно, без привязки к поведению и школьным результатам.