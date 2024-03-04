Знаком «Материнская слава» и званием «Мать-героиня» награждены 500 жительниц Подмосковья

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500 многодетных жительниц Московской области, достойно воспитывающих своих детей, удостоены специальных знаков отличия и званий, сообщает пресс-служба Мособлдумы.
«498 жительниц Подмосковья награждены знаком «Материнская слава». Ещё две многодетные женщины в регионе носят почётное звание «Мать-героиня». Это особые награды, которые признают и отмечают труд матерей, которые заботятся о своих детях и вкладывают много любви ми сил в их воспитание», — сказал спикер областного парламента Игорь Брынцалов.Он напомнил, что звание «Мать-героиня» возродили в России по поручению президента, оно находится в одном ряду с другими высшими званиями.
Знак отличия «Материнская слава» предназначен для женщин, родивших и достойно воспитывающих пять и более детей. Единовременная выплата при присвоении этого знака составляет 100 тысяч рублей. Кандидатуры рассматривает администрация муниципалитета.
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