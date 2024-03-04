Психологи подмосковной Системы-112 приняли более 38 тысяч вызовов

Фото: РЦОВ 112
Более 38 тысяч вызовов приняли и обработали операторы-психологи подмосковной Системы-112 с её открытия летом 2015 года, с начала года они уже оказали помощь нескольким сотням позвонивших, сообщает Центр по приёму и обработке вызовов 112.
«Операторы-психологи службы спасения помогают людям, попавшим в экстренную ситуацию. До приезда оперативных служб психологи Системы-112 держат связь с заявителем, помогают успокоиться и предпринять необходимые действия. С начала 2024 года психологи Системы 112 помогли звонящим около 500 раз», — уточняется в сообщении.Отмечается также, что операторы-психологи нередко работают с людьми, находящимися в тяжёлом эмоциональном состоянии.
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Лев Каштанов