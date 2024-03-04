В «Сириусе» состоялось открытие библиотеки в честь ВФМ на 25 тысяч книг

Фото: Пресс-служба ВФМ
На базе университета «Сириус» состоялось торжественное открытие библиотеки, приуроченное к Всемирному фестивалю молодёжи, об этом сообщается в Telegram-канале ВФМ.
«Открытое пространство может пополнить любой желающий: литературой разных стран, русскими классическими произведениями, английской литературой, журналами, энциклопедиями и, конечно, своими любимыми книгами», — сообщили на странице фестиваля.
Высота книжных стеллажей в новой библиотеке достигает десяти метров, а сама коллекция уже состоит из 25 тысяч книг.
Отмечается, что после завершения фестиваля часть книг будет направлена в школы и библиотеки новых регионов России.
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