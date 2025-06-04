Алаудинов пригрозил бизнес-тренеру Щепихину пистолетом за оскорбление чеченцев
Замначальника главного военно-политического управления Минобороны России, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что «потянулся бы за пистолетом» при встрече с похищенным в Москве бизнес-тренером Арегом Щепихиным. Свое возмущение ситуацией, в которой чеченцам пришлось задерживать блогера вместо силовиков, генерал-лейтенант выразил в Telegram-канале.
Алаудинов заявил, что Щепихин, которого он назвал представителем «армянского происхождения», призывал к свержению власти и разжигал ненависть к мусульманам, вел себя как животное и «как девочка визжит». Командир «Ахмата» порекомендовал бизнес-тренеру «ехать к себе в ад».
Алаудинов также выразил недовольство тем, что задерживать Щепихина пришлось представителям республики, подчеркнув, что просто так оскорблять чеченский народ нельзя.
Ранее член СПЧ Ева Меркачева заявила, что похитители Щепихина демонстрируют, что они выше закона. В Чечне же сообщили, что Щепихин подозревается по шести уголовным статьям.
Читайте также: