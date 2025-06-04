Алаудинов пригрозил бизнес-тренеру Щепихину пистолетом за оскорбление чеченцев

04 июня 2025, 18:01

Апти Алаудинов обвинил Щепихина в разжигании ненависти к мусульманам

Апти Алаудинов ( Фото Telegram: @AptiAlaudinovAKHMAT )

Замначальника главного военно-политического управления Минобороны России, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что «потянулся бы за пистолетом» при встрече с похищенным в Москве бизнес-тренером Арегом Щепихиным. Свое возмущение ситуацией, в которой чеченцам пришлось задерживать блогера вместо силовиков, генерал-лейтенант выразил в Telegram-канале.