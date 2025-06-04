«Лучшие в мире»: Роза Сябитова рассказала, почему китайцам нравятся российские женщины
Роза Сябитова: русские женщины — лучшие в мире
Русские женщины самые лучшие в мире, заявила телеведущая и сваха Роза Сябитова.
Ранее сообщалось, что китайцы начали искать себе жен из России.
«У нас есть такое родовое качество в России, передающееся из поколения в поколение: для женщин слово "любить" значит "жалеть". Плюс ко всему мы хорошие хозяйки. То, что российские женщины менее требовательны — такое иногда может иметь место», — сказала Сябитова в беседе с «Москвой 24».
Она добавила, что у российских женщин хорошее воспитание, они красивы и ценят мужчин. Сябитова напомнила, что весь мир признает приятную внешность россиянок.
Главная сваха страны уточнила, что российские мужчины не являются завидными женихами для женщин из других стран, так как они ленивы, а главной женщиной для них остается мама.
«А женщинам из-за рубежа такие мужчины не особо нравятся», — заключила Сябитова.