Предприниматель Арег Щепихин рассказал о похищении на Ярославском вокзале
Арег Щепихин, бизнесмен, который стал жертвой похищения на Ярославском вокзале, поделился подробностями инцидента. Об этом пишет Telegram-канал «Baza».
Вечером, около 20:00–21:00, к нему подошли неизвестные, которые, по его словам, были «чеченцами на левых номерах и с левыми мигалками». В результате конфликта Щепихин вызвал полицию, однако правоохранительные органы прибыли слишком поздно.
По словам предпринимателя, он был силой затолкнут в багажник автомобиля и увезен за город. Там его допрашивали, интересуясь адресами его жены и родителей, а также его связями с Украиной. Щепихин отметил, что перед похищением его около года «терроризировали» в социальных сетях.
«Я не стерпел и послал их, и вот они на это среагировали», — рассказал он.
Во время допроса ему нанесли физические повреждения.
«Уши прикладом пистолета ломали», — добавил бизнесмен.
Ранее чеченский министр заявил, что силовики, которые задержали Арега Щепихина и запихнули его в багажник внедорожника, фактически спасли ему жизнь от гнева мусульман. Также, по его словам, задержание Щепихина прошло «без особо жестких насильственных действий со стороны сотрудников правоохранительных органов».