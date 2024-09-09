Алаудинов высказался об инциденте с участием чеченцев в Анапе

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
Командир подразделения войск «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов прокомментировал инцидент в Анапе с участием уроженцев Чечни. Соответствующий 20-минутный ролик он опубликовал в своём Telegram-канале.
В ходе ролика он рассказывает о том, что двоих чеченцев задержали после драки в курортном городе. После этого следственным органам якобы дали установку «закрыть» фигурантов дела.
Однако, по словам Алаудинова, в конфликте участвовали не чеченцы, а мигранты.
В видео он сообщил, что драка была спровоцирована девушкой, с которой захотели познакомиться эти чеченцы. Она в грубой форме послала их, после чего другая находящаяся рядом женщина грубо высказалась обо всём чеченском народе и заявила, что они толпами бегут от «укропов».
После этого произошла драка, поводом для которой стало не только оскорбление конкретно этих жителей Чеченской республики, но и всего народа, а также чеченского подразделения ВС РФ.
Следователь, в свою очередь, говорит, что изберёт меру пресечения в виде заключения под стражу. Но Алаудинов уверен, что такое решение было принято исключительно из-за национальности фигурантов. Затем он задался вопросом о том, что чеченцы, может быть, вообще не считаются гражданами России, но просто не знают, что являются «второсортными», в то время как устроивших скандал русских женщин никто ни к чему не принуждает.
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Однако, по словам Алаудинова, в конфликте участвовали не чеченцы, а мигранты.
В видео он сообщил, что драка была спровоцирована девушкой, с которой захотели познакомиться эти чеченцы. Она в грубой форме послала их, после чего другая находящаяся рядом женщина грубо высказалась обо всём чеченском народе и заявила, что они толпами бегут от «укропов».
После этого произошла драка, поводом для которой стало не только оскорбление конкретно этих жителей Чеченской республики, но и всего народа, а также чеченского подразделения ВС РФ.
Следователь, в свою очередь, говорит, что изберёт меру пресечения в виде заключения под стражу. Но Алаудинов уверен, что такое решение было принято исключительно из-за национальности фигурантов. Затем он задался вопросом о том, что чеченцы, может быть, вообще не считаются гражданами России, но просто не знают, что являются «второсортными», в то время как устроивших скандал русских женщин никто ни к чему не принуждает.
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Анастасия Чинкова