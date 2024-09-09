В Госдуме прокомментировали слова Алаудинова о финале СВО

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ВС РФ в зоне СВО движутся правильно и в верном направлении, заявил член Комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин в беседе с «Лентой.ру». Таким образом депутат прокомментировал слова командира спецназа «Ахмат» генерал-майора Апти Алаудинова о наступившем финале СВО.
«Мы идем правильно. Мы уничтожаем. Я не могу комментировать то, что сказал генерал. Сказал — значит сказал. Я как политик оцениваю, что направление правильное. Идем вперед. Президент сказал, что идет хорошее наступление», — пояснил Заварзин.Ранее Алаудинов заявил, что уничтожение оставшихся ресурсов ВСУ станет финальной частью специальной военной операции. По его словам, Киев имеет в распоряжении порядка четырех бригад техники и личного состава и ВС РФ следят за тем, где они будут задействованы.
«Уничтожение этого ресурса, а также занятие приемлемых для России тактических позиций станет финальной частью завершения специальной военной операции», — считает Алаудинов.Читайте также:
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