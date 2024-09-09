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Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что от содержимого гаджетов солдат Вооруженных сил Украины волосы дыбом встают. Об этом информирует ТАСС.
«Иногда залазишь в их гаджеты, и у тебя реально волосы дыбом встают. Такие вещи ты там находишь», — рассказал он.
По его словам, некоторые люди подвергаются насильственному избиению и принуждению к участию в боевых действиях. Командир также отметил, что часть найденных телефонов принадлежит погибшим солдатам, а другая — тем, кто сдался в плен.
«У них такая тема, прям грязь такая, что ты даже диву даешься, как такое может быть», — добавил Алаудинов.
Ранее командир спецназа «Ахмат» заявил, что ССО Вооруженных сил Украины возглавили ударный кулак группировки противника под Курском.
До этого генерал-майор Апты Алаудинов сообщил, что российскими военными была остановлена попытка прорыва противника на двух направлениях в Курской области.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова