Стало известно о количестве дополнительных резервов ВСУ в Курской области

В составе сил ВСУ, атаковавших Курскую область, были грузины, заявил глава ФАДН. По его словам, среди жителей региона «начали раскачивать историю о том, что за вторжение нужно мстить местным грузинам». В начале августа портал War Zone написал, что среди напавших на Курскую область есть 120 участников «Грузинского национального легиона».