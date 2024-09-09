Стало известно о количестве дополнительных резервов ВСУ в Курской области

Фото: Telegram-канал А. Алаудинова
ВСУ имеют в распоряжении до четырех бригад личного состава. Такие данные привел заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов, его слова приводит ТАСС.
«У них остается энное количество ресурса. То есть мы этот ресурс фиксируем. Мы знаем, что у них еще есть до четырех бригад, и, как говорится, техники тоже для этих бригад», — отметил Алаудинов.
По его словам, сейчас ВС РФ наблюдают за тем, где именно эти бригады задействует противник. При этом Алаудинов добавил, что возможно, уничтожение этих резервов и занятие российской стороной качественных тактических позиций станет финалом российской спецоперации.
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Элина Позднякова