Александр Калтайс заменил депутата Кирилла Жигарева в Мособлдуме

Фото: пресс-служба Мособлдумы
Александр Калтайс стал новым депутатом Мособлдумы, сообщается в телеграм-канале регионального парламента. На заседании ему был передали вакантный мандат.
«Кандидатура была выдвинута партией ЛДПР в соответствии с партийным списком. Дополнительные выборы не проводились», – говорится в сообщении.Неделю назад Мособлдума досрочно прекратила полномочия депутата Кирилла Жигарева. Такое решение было принято на основании поступившего от него заявления.
Александр Калтайс родился 11 января 1968 года. Закончил Институт экономики и культуры по направлению «Реклама и связи с общественностью». Прошёл профессиональную переподготовку в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России. Является менеджером в области государственного и муниципального управления.
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