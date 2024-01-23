В Московской области 22,5 тысяч детей-сирот проживают в приемных семьях

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В приёмных семьях в Подмосковье воспитываются 22,5 тысяч детей. об этом сообщила пресс-служба Мособлдумы.
Приемные семьи получают особое внимание и поддержку в регионе
Он также добавил, что для желающих забрать сироту к себе на территории Московской области работает 73 специализированных школы для приемных родителей.
Стоит отметить, что приемные семьи получают от государства ежемесячные выплаты и пособия, матпомощь на организацию отдыха и оздоровления приёмных детей, губернаторскую стипендию и многие другие меры поддержки.
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«В Подмосковье в семьях приёмных родителей, опекунов, попечителей и усыновителей воспитываются 22,5 тыс. детей. Это более 98% от общего количества детей-сирот. Важно, чтобы каждый ребёнок жил и воспитывался в семье. Поэтому в Подмосковье реализуется целый комплекс мер социальной поддержки для приёмных семей», – подчеркнул председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Стоит отметить, что приемные семьи получают от государства ежемесячные выплаты и пособия, матпомощь на организацию отдыха и оздоровления приёмных детей, губернаторскую стипендию и многие другие меры поддержки.
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Мира Полтева