Игорь Брынцалов поздравил студентов Московской области с праздником

Фото: Мособлдума
Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов поздравил с Татьяниным днём и Днём российского студенчества молодежь Подмосковья. Об этом сообщила Мособлдума.
Молодежь Подмосковья каждый год показывает много успешных результатов в в учёбе, спорте и творчестве.
Кроме этого, он отметил, что на территории Московской области для студентов существуют различные меры поддержки, как для начинающих специалистов.
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В Московской области живёт много талантливых и активных молодых людей.<…> Студенты вносят свой вклад в общественную и политическую жизнь региона. Они участвуют в волонтёрских движениях, конкурсах, форумах и других социально значимых мероприятиях. Сейчас вместе со всеми помогают фронту, поддерживают бойцов СВО, их близких и жителей новых территорий<…> Желаю нашим студентам раскрыть свой потенциал и стать настоящими профессионалами. Стремитесь узнать, увидеть и сделать как можно больше! Здоровья и счастья вам! », — поделился Брынцалов.
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