В Подмосковье снова заработает льгота бесплатного проезда для электромобилей

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«Налоговые льготы, бесплатный проезд – всё это снижает эксплуатационные расходы для владельцев электромобилей, делает их более привлекательными для покупателей и способствует переходу на экологически чистый транспорт. Развитие электротранспорта является важным направлением для Подмосковья, поскольку снижение уровня загрязнения окружающей среды благоприятно сказывается на здоровье и комфорте наших жителей, что особенно актуально для плотно населённых округов», – подчеркнул председатель Комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Олег Гаджиев.
Бесплатный проезд можно будет на трассах М-1 «Беларусь», включая «Северный обход Одинцова», М-3 «Украина», М-4 «Дон», М-11 «Нева», М-12 «Восток» и А-113 «ЦКАД».
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