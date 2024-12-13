Александр Легков в Подмосковье присоединился к акции «Ёлка желаний»

Александр Легков (фото: ТГ-канал Александра Легкова)
Благотворительная акция «Ёлка желаний» проводится в России: на новогодних деревьях дети оставляют записки Деду Морозу, а взрослые выполняют детские мечты. В этом году «Ёлку желаний» установили и в Детском клиническом центре им. Рошаля в Красногорске. Исполнить одно из размещённых там желаний взялся знаменитый российский лыжник, депутат Мособлдумы Александр Легков.
«Стать помощником Деда Мороза и исполнить желание ребенка, который лежит в больнице, я согласился без раздумий. (…) Мне выпало стать волшебником для девятилетней Полины. Сегодня приехал к ней с подарком. Надеюсь, он ей понравился», — написал Александр Легков в своём Telegram-канале.
Фото: ТГ-канал Александра Легкова
Он также рассказал, что договорился с Полиной о том, что они вместе покатаются на лыжах.
Фото: ТГ-канал Александра Легкова
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